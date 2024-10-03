Зарубав вітчима та ледь не вбив матір: на Вінниччині хлопець влаштував сімейні розбірки

Сокирою і ножем 23-річний хлопець до смерті побив вітчима та ледь не вбив матір у Гайсині. Тепер зловмисникові загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили у поліції Вінниччини.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що на вулиці біля одного з приватних домоволодінь лежить чоловік у крові. У будинку, де стався злочин, поліцейські виявили жінку, яка також мала поранення. Потерпілих 54 та 47 років у важкому стані госпіталізували. Згодом, не приходячи до тями, чоловік помер", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний син постраждалої. Між ним, матір’ю та вітчимом стався конфлікт на побутовому ґрунті, під час якого фігурант завдав їм тяжких травмувань, а потім втік.

Працівники поліції затримали зловмисника протягом години.

Суд відправив зловмисника під варту на два місяці. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Києві сталося вбивство на АЗС. Затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві, заволодінні автомобілем, розбої та зберіганні зброї.

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