Заручники ситуації: студентів у Маріуполі "зомбують" під наглядом російських кураторів

Молодим маріупольцям розповідають про "російський Крим" і "велич" Росії у навчальних кабінетах без опалення.

Росіяни використовують навчальні заклади тимчасово окупованого Маріуполя, щоб поширювати власну пропаганду та наративи проти суверенітету України. Їхні дії схожі на "зомбування" молоді.

Про це пише журналістський проєкт KibOrg.

"Після захоплення Маріуполя, росіяни почали активно окуповувати не тільки українське майно, а й сферу освіти. Так, у 2022 році вони незаконно перереєстрували місцеві професійні навчальні заклади (технікуми, ліцеї, коледжі) у російській базі юридичних осіб, тобто привласнили державні заклади України", – зазначають автори статті.

Для "промивання мізків" студентам використовується перевірена схема. Керувати закладом освіти призначають колаборанта, а "на допомогу" присилають російського куратора, який забезпечує своїх підопічних усім необхідним – російськими прапорами, навчальною літературою і "правильними" картами. А далі у навчальному плані з'являються уроки з псевдоісторії, на яких розповідають про "російський Крим" та георгіївську стрічку, яка символізує боротьбу проти України. Також не нехтують і "напрацюваннями" сталінських часів – у навчальних кабінетах біля дошки вішають портрети Путіна, щоб діти вчилися під пильним наглядом сучасної версії "батька народів". Обличчя кремлівського диктатора також обов'язково показують студентам у навчальних відео під час уроків про "здобутки Росії в історії", а докази виконання навчального плану кожен заклад публікує на своїй сторінці в соцмережі "ВКонтактє".

"На жаль, у цьому випадку студенти — заручники ситуації. Росіяни, через колаборацію директорів та викладачів, регулярно "промивають" мізки молоді своїми тематичними уроками або змушують брати участь у пропагандистських заходах, у яких одним з основних ритуалів є рівняння на прапор Росії або на фото з портретом Путіна", – зауважили автори статті.

При цьому на уроках про "велич" Росії замовчується те, що у навчальних закладах Маріуполя немає опалення. Ймовірно, насаджувати пропаганду окупантам це не заважає.

"Таким чином, освіту для молодих українців примусово замінили пропагандистською брехнею Росії та директорів, які погодилися на колаборацію", – підсумували журналісти проєкту KibOrg.

Нагадаємо, окупанти у Маріуполі виселятимуть з квартир людей, які не отримали російський паспорт.

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