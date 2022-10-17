"Зарядіть телефони": жителів Тернопільщини попередили про можливі аварійні відключення світла

У Тернополі та області можуть запровадити аварійні відключення світла через пошкодження електромереж у сусідніх областях внаслідок ракетних обстрілів.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

"Сьогодні ударами ракет пошкоджено енергетичне обладнання електромереж в сусідніх областях. Зараз можуть бути аварійні відключення в Тернополі і області. Про всяк випадок зарядіть телефони. У сусідніх областях – аварійне вимкнення світла", - поінформував він.

Ракетний обстріл України 17 жовтня

Російська армія 17 жовтня знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Під ворожим вогнем опинилося цивільні будівлі та об'єкти інфраструктури у різних регіонах країни та Києві.

Вранці 17 жовтня росіяни ракетами обстріляли енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях.

Після ранкової атаки, вдень Росія ракетами обстріляла Вінницьку область. Сталося влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Попередньо, без жертв.

Про звуки вибухів також повідомляли на Тернопільщині та Хмельниччині. Там, за попередніми даними, працювали сили протиповітряної оборони.

Також російські ракети летіли на Київ, проте їх усіх збили.

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