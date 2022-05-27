Засіб, який врятує навіть напівзасохлі кімнатні рослини: він є в кожній домашній аптечці

Засіб, який врятує навіть напівзасохлі кімнатні рослини: він є в кожній домашній аптечці

Ваші кімнатні рослини почали підсихати, втрачають листя, а їхні стебла стають крихкими? Існує бюджетне добриво, яке зможе їх врятувати. І його можна знайти в кожній домашній аптечці. Читайте в матеріалі ТСН.ua як використовувати аспірин для квітів.

Ні для кого не секрет, що аспірин допомагає лікувати чимало хвороб. Крім цього цей препарат ще й дуже дешевий і продається в кожній аптеці. Однак використовувати ацетилсаліцилову кислоту можна не лише для лікування. Аспірин може стати бюджетним добривом для квітів.

Аспірин для квітів - коли застосовується

Цей медичний препарат можна використовувати в різних випадках:

коли почало опадати листя;

якщо на кімнатній рослині не утворюються нові бутони;

коли квітка почала в'янути, засихати, бліднути.

Завдяки аспірину ви зможете швидко реанімувати рослину, а також стимулювати її ріст та появу нових бутонів. Також аспірин для квітів допомагає провести ефективну профілактику грибкових захворювань. А ще він полегшує стрес після пересаджування рослини.

Чому він ефективний

Коли рослина потрапляє в стресову ситуацію, то починає виробляти саліцилову кислоту, щоб утворився імунітет для кращої боротьби з різними проблемами. Якщо обприскувати розчином аспірину квіти, ви будете створювати додатковий захисний бар'єр.

Як використовується аспірин для вазонів

Щоб приготувати добриво з аспірину, вам знадобиться:

два літра води;

1/4 пігулки аспірину.

Подрібніть таблетку, розчиніть її у воді. Цим розчином потрібно обприскувати та поливати кімнатні рослини 2-3 рази на тиждень. Взимку, коли квіти перебувають в стані спокою, робити це краще рідше.