Засідання Конгресу місцевої влади при Президентові: Геннадій Труханов розповів про боротьбу з пандемією в місті

Засідання Конгресу місцевої влади при Президентові: Геннадій Труханов розповів про боротьбу з пандемією в місті

Усі міські опорні медустанови забезпечені кріоциліндрами.

Одна з основних проблем у боротьбі з COVID-19 – нестача кисню.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов під час засідання Президії Конгресу місцевої та регіональної влади при Президентові України, пише Оdessa Online.

За словами міського голови, на сьогоднішній день потреба міських лікарень становить до 15 тонн кисню на добу.

"Всі міські опорні медустанови забезпечені кріоциліндрами в кількості 30 штук. Встановлено 5 кисневих станцій, очікується постачання ще трьох, які ми придбали дивом, бо лист очікування у виробників кисневих станцій вже перевищує рік. Після введення їх в експлуатацію Одеса гарантовано матиме 6-7 тонн власного кисню", — сказав Геннадій Труханов.

"Лікарні заповнені. До 90% пацієнтів — у важкому стані і потребують високопоточної кисневої підтримки", — наголосив Труханов.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, постачання кисню до Одеської області буде налагоджено вже від понеділка. Також мер звернув увагу на недостатню оплату праці медиків. Так, за словами Труханова, згідно з ковід-пакетом НСЗУ має виплачувати медикам до 300% від окладу, але за фактом вони отримують на руки близько 200% доплат. Одеська мерія самостійно компенсує ці доплати та забезпечує харчування.

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку розібратися у ситуації. Міністр зазначив, що це питання буде відпрацьоване вже найближчим часом. Крім того, буде вирішено питання із забезпеченням медичних закладів такими препаратами як Ремдісівір, Актембра та Біовен. Так, за словами Труханова, останні постачання Ремдісівіра до Одеси були ще на початку року.

Мер Одеси подякував Президенту України за сприяння: у межах програми "Велике будівництво" нові сучасні приймально-діагностичні відділення з'явилися у лікарнях №№1, 10 та 11. Також у межах президентської програми вони оснащені сучасними томографами.

Щодо вакцинації, то мер Одеси зазначив, що сьогоднішній показник у місті — до 10 тисяч щеплень на день. Окрім стаціонарних пунктів щеплень, у місті щодня працюють шість центрів масової вакцинації. Сьогодні для більшої мобільності створюються вакцинальні пересувні пункти.

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