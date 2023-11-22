Засідання "Рамштайну" і кроки назустріч ЄС і НАТО: головне зі звернення Зеленського

За словами президента, є нові пакети підтримки України щодо постачання снарядів, ракет, РЕБ та дронів, і потужностей для нашої ППО.

Увечері, 22 листопада, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Розмова з президентом Аргентини

Президент Зеленський провів розмову із новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм і привітав його з обранням, а також запросив відвідати Україну.

"Це був би важливий сигнал – сигнал небайдужості. Звичайно, я поінформував про все те, чого нам уже вдалося досягти в реалізації нашої Формули миру. Запропонував Аргентині проявити своє лідерство у спільних мироустановчих зусиллях", – каже Зеленський.

Засідання у форматі "Рамштайн"

Сьогодні відбулося чергове, 17-те засідання у форматі "Рамштайн".

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За словами президента, є нові пакети підтримки України щодо постачання снарядів, ракет, РЕБ та дронів, і потужностей для нашої ППО.

"Створена й відповідна коаліція – коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. Я дякую за таке лідерство", – зазначив глава держави.

Він запевнив, що український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця. Найближчим часом Зеленський заслухає звіт міністра оборони Умєрова за результатами цього "Рамштайну".

Європейська і євроатлантична інтеграції

Зеленський провів нараду щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Те, що потрібно зробити зараз – до середини грудня, аби Євросоюз виконав свою обіцянку щодо початку переговорів з Україною у відповідь на наш прогрес – на виконання нами всіх рекомендацій Єврокомісії. А також на цій нараді обговорили й те, як ми рухаємося надалі у відносинах із НАТО – в інтеграції в Альянс", – сказав він.

За його словами, на нараді передусім обговорили питання щодо переходу Сил оборони на стандарти НАТО.

"Щодо Євросоюзу – сьогодні погодили перелік заходів і кроків, які можуть додати необхідної єдності європейській спільноті. Більшість партнерів чітко бачать наш прогрес – повне виконання Україною всіх рекомендацій. Реалізуємо зараз і те, що мали б реалізувати ближче до весни – згідно з погодженими планами. Кожен у ЄС має побачити, наскільки серйозно налаштована Україна, наскільки чітко ми виконуємо те, що потрібно", – каже Зеленський.

Ситуація на фронті

"Були сьогодні й доповіді військових щодо ситуації на передовій. На всіх тих напрямках, де зараз особливо важко. Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський напрямки. Я дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру, чия стійкість зараз береже всю Україну, кожному, хто потужно й хоробро знищує окупантів", – розповів глава держави.

Особливо він відзначив 14-ту, 53-тю, 110-ту окремі механізовані бригади та 57-му й 59-ту окремі мотопіхотні бригади.

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Зеленський, 22 листопада: РАМШТАЙН, чекаємо на звіт від Умєрова. Кроки назустріч ЄС