Засідання Ставки і відключення світла – головне зі звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні підвів підсумки доби, 4 червня.

Засідання Ставки

Після повернення до Києва Зеленський провів засідання Ставки. Заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.

Були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Йшлося про боротьбу з російськими безпілотниками та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Також на засіданні визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів. Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій – про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.

Раніше президент Зеленський заявив, що Китай допомагає РФ тиснути на інші країни, щоб вони не брали участь у Саміті миру. У Китаї відповіли на заяву президента України.

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