Вбивство Фаріон: все, що відомо про сьогоднішнє засідання у справі – важливі заяви

ТСН.ua зібрав все, що відомо про сьогоднішнє засідання Апеляційного суду у справі про вбивство Ірини Фаріон, де підозрюваному обирали запобіжний захід.

Сьогодні, 5 серпня, Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід 18-річному В'ячеславові Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.

Всі важливі заяви про засідання у справі вбивства Фаріон та нову інформацію зібрав ТСН.ua.

Рішення Апеляційного суду

В’ячеслава Зінченка залишили під вартою в СІЗО без права внесення застави до 22 вересня.

Сам Зінченко не був присутній на судовому засіданні особисто, а долучився онлайн та відмовився виступати.

Прохання відхилено! Підозрюваний у вбивстві Фаріон залишається під вартою!

Що кажуть адвокат і прокурор

Адвокат підозрюваного просив скасувати рішення першої інстанції та й звільнити його з-під варти, запропонувавши натомість цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом та заборону на спілкування зі свідками.

Під час судового засідання адвокат переконував у тому, що, мовляв, немає достатніх доказів, що Ірину Фаріон вбив саме В'ячеслав Зінченко.

Прокурор зазначив, що адвокат підсудного вириває із контексту ті обставини, які вигідні стороні захисту. За його словами, слідство перебуває на початковому етапі та ще триває.

Заяви батьків

І якщо підозрюваний нічого не коментував, його батьки сьогодні дали коментарі для ЗМІ.

Мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Олена Зінченко заявила, що її син – патріот України і захоплювався Степаном Бандерою. І те, що В'ячеслав причетний до вбивства, вона не вірить. Натомість припускає, що її син опинився на лаві підсудних через "якусь політичну гру".

Батько В'ячеслава Зінченка, який приїхав з фронту у відпустку, поскаржився, що йому не дозволяють зустрічатися з сином, оскільки "немає побачень по цій статті".

"Коли його затримали, я був ще там, на Сході. Мені спеціально надали зараз відпустку, щоби я приїхав на суд. Післязавтра я їду (назад на фронт – Ред.)", – говорить Федір Зінченко.

У вину своєї дитини він також не вірить.

"Звинувачення не встановило ніяких фактів причетності мого сина до цього злочину. Свідки когось бачили у капелюсі, але що це саме він – ніхто зі свідків не сказав", – сказав батько Зінченка.

Також батько запевнив, що його син хотів служити в лавах ЗСУ, а про це у ЗМІ не звертають уваги.

"В’ячеслав – прихильник моноетнічної держави. Він дуже добре розуміється на українському націоналізмі. Він ще в січні, коли йому ще не було 18, заявив, що хоче служити в ЗСУ. Я сказав, що піхота – то не для тебе. І порадив йому закінчити курси БпЛА, які він закінчив у Львові у березні", – каже батько підозрюваного.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Батько розповів про сина НЕСПОДІВАНЕ! Нові деталі у справі вбивства Фаріон!

Донька Фаріон має намір продовжити справу матері

Донька вбитої Ірини Фаріон, Софія Особа, заявила, що продовжить справу матері. Вона планує створити громадську організацію та благодійний фонд на честь загиблої мовознавиці та політикині. Крім того, Софія Особа продовжить проєкти матері: зокрема, її YouTube-канал.

У жовтні донька Фаріон видасть книжку з цитатами вбитої мовознавиці – "Орлиці не сповідаються перед гієнами".

"Треба робити все, щоб Ірину Фаріон пам'ятали", – наголосила вона.

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