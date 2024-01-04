Засідання “Україна-НАТО” після масованих повітряних ударів РФ: що буде головною темою

Ключовою темою засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться 10 січня, стане посилення української ППО та ПРО після нещодавніх масованих обстрілів з боку Російської Федерації.

Про це у четвер, 4 січня, повідомив голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв у коментарі Укрінформу.

"У ході відбиття атаки нам довелося витратити чималу кількість протиракет, і цей арсенал потребує поповнення", – пояснив він.

За його словами, для ефективної оборони українських міст із повітря Україні потрібні тисячі протиракет.

"Крім того, нам потрібні додаткові установки, зокрема системи Patriot, для захисту наших міст від балістичних ракет. Ця проблема є нагальною та невідкладною, і саме тому засідання Ради Україна-НАТО було скликано настільки швидко. Сподіваємося на позитивні результати", – резюмував він.

Напередодні, 3 січня, у НАТО оголосили про сприяння у закупівлі до 1000 ракет Patriot для європейських членів Альянсу. Таке рішення було ухвалене після масованої повітряної атаки РФ по Україні.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає 10 січня засідання Ради Україна-НАТО.

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