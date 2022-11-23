Засипало 50 тоннами зерна: на Хмельниччині трагічно загинув місцевий мешканець (фото)

На Хмельниччині чоловіка засипало 50 тоннами кукурудзи. Його тіло в ангарі знайшли рятувальники.

В Хмельницькій області рятувальники дістали тіло чоловіка, якого засипало 50 тоннами кукурудзи.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, рятувальники з Вінничини знайшли в великому ангарі з кукурудзою тіло людини, яка перебувала на дні зернового бункера. 45-річний чоловік, ймовірно, був засипаний 50 тоннами врожаю.

“Бійці ДСНС за допомогою медичних нош та рятувальної мотузки вилучили тіло загиблого, ним виявився чоловік 1977 року народження. Що стало причиною загибелі наразі встановлюється працівниками Національної поліції”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що у Чернігівській області чоловік загинув у пожежі, але врятував життя своїй матері. Тіло загиблого знайшли рятівники.

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