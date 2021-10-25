Засипало цементом: під Кривим Рогом чоловік шукав металобрухт на занедбаному заводі та загинув

Засипало цементом: під Кривим Рогом чоловік шукав металобрухт на занедбаному заводі та загинув

Приімщення належало колишньому заводу залізобетонних конструкцій.

У Дніпропетровській області чоловік загинув під час пошуків металобрухту.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 жовтня.

Інцидент стався у селищі Гранітне неподалік Кривого Рогу. Чоловік пішов до покинутого заводу залізобетонних конструкцій і зник. Ймовірно, намагався дістати арматуру із бетонної колони, але його засипало цементом.

Рятувальники вирізали отвори в споруді та почали пошуки всередині аварійноі конструкції. Врешті тіло 31-річного чоловіка вдалося знайти під завалом. Довелося розрізати величезну башту, аби дістати чоловіка.

Новини України: чоловік загинув під час пошуків металобрухту

Як повідомлялося, у Житомирській області загинув 80-річний чоловік під час пожежі, яку сам же і спричинив. Він вирішив спалити бадилля зі свого городу. Але вітер швидко роздмухав полум'я і поніс на його та сусідські обійстя. Поки односельці намагалися вогонь загасити і кликали рятувальників, пенсіонер зник з поля зору.

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