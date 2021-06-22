Засипало ґрунтом: у Тернополі під час земляних робіт трагічно загинув чоловік, ще один постраждав

Чоловіка намагалися врятувати і колеги, і медики, але їхні зусилля були марними.

У Тернополі 22 червня на вулиці Протасевича двоє людей засипало землею: один чоловік загинув, іншого вдалося врятувати. Трагедія сталася під час земляних робіт.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Відомо, що близько 14:30 у траншеї глибиною до трьох метрів під час земельних робіт стався обвал ґрунту. У результаті двох працівників засипало шаром землі.

Одного із потерпілих, який не подавав ознак життя, вивільнили з траншеї його колеги та передали медикам "швидкої". Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося, чоловік загинув.

Водночас другого потерпілого о 14:56 визволили з-під завалу. Його передали медикам.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці розпочали розслідування за фактом загибелі працівника на будівельному майданчику в Малиновському районі Одеси. 20-річний чоловік загинув під час виконання робіт, пов’язаних з гідроізоляцією фасаду будинку. Він потрапив під обвал ґрунту. Від отриманих травм хлопець загинув на місці.

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