Засновник "Асгарду" прокоментував конфлікт з "радником Павлюка"

"Асгардівців" зараз розкидають по різних польотних групах і "все інше".

Засновник підрозділу "Асгард" Герман на позивний "Фармацевт" прокоментував конфлікт бійців ударної групи з цивільною особою Олександром Дмитрієвим. Останній представився радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка і нецензурно погрожував військовому, обіцяючи "ламати через коліно".

Про це він розповів в коментарі "УНІАН".

За його словами, насправді "дуже боляче дивитися на хлопців, бо сьогодні підрозділ "Асгард" розірвано".

"Я не дуже хочу коментувати дії цивільної особи у стосунках із військовими. На цю подію мають відреагувати слідчі органи. Командувач Сухопутних військ призначив розслідування. Це розслідування буде опубліковано", - сказав він.

Як ствердує військовий, підрозділ уже три місяці не працює через ту бюрократичну історію, яка склалася.

На сьогоднішній день ніяких дій не відбувається, крім того, що "асгардівців" розкидають по різних польотних групах і "все інше".

"Мало того, на мою думку, триває план зі знищення цього підрозділу, тому що хлопців розкидають по різних екіпажах. Тобто не буде підрозділу, який створювався протягом двох років. І протягом двох років він воював успішно. Близько тисячі цілей уражено і знищено понад тисячу осіб особового складу противника", - розповів "Фармацевт".

Нагадаємо, напередодні бійці підрозділу "Асгард" заявили, що Дмітрієв "Тихоход", який представлявся радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, без повноважень віддавав накази, принижував та погрожував військовим.

У Сухопутних військах ЗСУ пообіцяли ретельно розслідувати інцидент з бійцями підрозділу "Асгард", які звинуватили координатора проєкту "ОЧІ".

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