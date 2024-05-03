Заснув із мамою і не прокинувся: у Луцьку раптово помер 2-річний хлопчик

За попередніми даними, причиною смерті хлопчика стало отруєння невідомою речовиною.
У Луцьку поліція розслідує смерть дворічного хлочика, який за попередніми даними, помер від отруєння невідомою речовиною.
Про це повідомила поліція Волинської області.
Ввечері 1 травня поліція отримала повідомлення про смерть дворічного хлопчика в Луцьку. Як розповіла 24-річна мама малюка, вона з сином вдень заснула, а коли прокинулась, то виявила його без ознак життя.
На місце прибули медики, які підтвердили смерть дитини. За попередніми даними, причиною смерті хлопчика стало отруєння невідомою речовиною.
В поліції зазначили, що було опитано співмешканця матері – 33-річного чоловіка, який не раз притягувався до адміністративної відповідальності.
Читайте провідні новини дня:
- Можливі ракетні удари на Великдень: Жданов відповів, чи треба виїжджати з міст
- Шалені черги біля ТЦК Києва: в Міноборони озвучили альтернативу тривалим очікуванням
- ДТП "без водія": суддю з пляшкою алкоголю знайшли на пасажирському сидінні
За фактом смерті дитини поліція відкрила кримінальне провадження. Справа розслідуватиметься як смерть малолітньої особи через нещасний випадок.
Встановлюються інші обставини трагедії, в результаті яких будуть ухвалені додаткові процесуальні рішення. Призначено низку додаткових експертиз, зокрема, і для встановлення того, якою саме речовиною отруївся хлопчик.
До слова, раніше у Дніпрі поліція затирмала 19-річну жінку під час спроби продати власного дворічного сина за мільйон гривень.
Читайте також: