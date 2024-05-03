Заснув із мамою і не прокинувся: у Луцьку раптово помер 2-річний хлопчик

У Луцьку поліція розслідує смерть дворічного хлочика, який за попередніми даними, помер від отруєння невідомою речовиною.

Про це повідомила поліція Волинської області.

Ввечері 1 травня поліція отримала повідомлення про смерть дворічного хлопчика в Луцьку. Як розповіла 24-річна мама малюка, вона з сином вдень заснула, а коли прокинулась, то виявила його без ознак життя.

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На місце прибули медики, які підтвердили смерть дитини. За попередніми даними, причиною смерті хлопчика стало отруєння невідомою речовиною.

В поліції зазначили, що було опитано співмешканця матері – 33-річного чоловіка, який не раз притягувався до адміністративної відповідальності.

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За фактом смерті дитини поліція відкрила кримінальне провадження. Справа розслідуватиметься як смерть малолітньої особи через нещасний випадок.

Встановлюються інші обставини трагедії, в результаті яких будуть ухвалені додаткові процесуальні рішення. Призначено низку додаткових експертиз, зокрема, і для встановлення того, якою саме речовиною отруївся хлопчик.

До слова, раніше у Дніпрі поліція затирмала 19-річну жінку під час спроби продати власного дворічного сина за мільйон гривень.

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