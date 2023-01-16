Заснув за кермом: на Закарпатті водій відправив на той світ пасажирку автівки (фото)

На Закарпатті внаслідок ДТП із вантажівкою загинула 59-річна жінка, яка була пасажиркою Volkswagen. За попередніми даними, 64-річний водій Volkswagen заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу руху та врізався у вантажівку Volvo.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпатської області.

"Внаслідок ДТП водій легковика, мешканець Виноградова, отримав забій грудної клітки. Його пасажирка, 59 річна жінка, померла на місці аварії", – йдеться у повідомленні поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті, слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі буде призначено ряд експертиз для встановлення всіх об’єктивних обставин, за яких сталася смертельна аварія.



Нагадаємо, в Одеській області сталася ДТП - загинули 31-річний водій "ВАЗ" та його дві доньки. 23-річну дружину та ще одну 5-річну доньку у тяжкому станідоправили до лікарні.

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