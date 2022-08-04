Побила сковорідкою і засунула голову у смітник: у Криму жінка ледь не уколошкала чоловіка за підтримку війни в Україні

Кримчанка намагалася вбити свого чоловіка через те, що він підтримував "спеціальну воєнну операцію" в Україні.

За допомогою сковорідки та відра зі сміттям вона намагалася вправити чоловікові мізки.

Про сімейні чвари на політичному підґрунті розповідають у телеграм-каналі Mash.

Олегу із Севастополя 43 роки та 3 роки тому він зустрів "жінку мрії" – Світлану. Потім пара розписалася, чоловік благополучно переписав половину свого будинку на дружину. Але настало 24 лютого і Світлані не сподобалося, що Олег підтримав війну в Україні.

Нещодавно сварка між подружжям на тему війни закінчилася перемогою дружини. Вона сковорідкою "вирубила" промитого путінською пропагандою благовірного, а коли той "відключився", запхнула його голову у відро зі сміттям.

Далі кримчанка садовою лопатою зрубала усі прапори з Z та V у оселі та на подвір'ї, а потім облила машину чоловіка бензином та стерла всі "патріотичні" наклейки.

Чоловік, коли опритомнів, написав на дружину заяву в поліцію. Він пообіцяв придбати нові стікери і далі боротися за свої політичні погляди.

Нагадаємо, у Миколаєві під час повітряної тривоги також пролунали вибухи.

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