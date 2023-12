Заспівали легендарні пісні: військові привітали українців зі святами

Українські захисники напередодні свят привітали українців з Різдвом і нагадали, що війна триває. Для цього вони обрали 4 легендарні пісні.

Відео опублікували на сторінці СтарКом ЗСУ.

Військові заспівали відомі пісні в яких змінили деякі слова, що асоціюються з війною. Так у композиції Джона Леннона замість “war is over” ("війна завершилась") звучить “war is not over” ("війна не завершилась"). Українські військові заграли та заспівали їх.

"Відео знімали у бліндажі на Бахмутському напрямку, на тлі знищених російськими окупантами цивільних обʼєктів — будинку культури та залізничного вокзалу у Лимані, шкіл та автозаправної станції у Костянтинівці за 15 км від лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Військові привітали українців зі святами

Додамо, в центрі Авдіївки Донецької області встановили новорічну ялинку, аби підтримати українських оборонців міста. Волонтери зробили це під звуки важкої артилерії.

