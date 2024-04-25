Застава — трохи більша, ніж просила за власного сина: горе-матері обрали запобіжний захід (фото)

Наразі відомо, що хлопчика вирішила позбутися, бо він заважав їй влаштувати особисте життя.

Жительку Дніпра, яка намагалася продати свого дворічного сина, заарештували. Наразі їй вже обрали запобіжний захід — 19-річна мати може вийти під заставу у понад мільйон гривень, що є трохи більшою сумою, ніж вона просила за власну дитину.

Про це повідомляє власна кореспондентка ТСН.

"Щойно обрали запобіжний захід матері, яка хотіла продати дворічну дитину малознайомій людині. Хлопчика вирішила позбутися, бо він заважав їй влаштувати особисте життя. За мільйон гривень за продаж сина пані збиралася відкрити власний бізнес", — повідомляє кореспондентка із зали суду.

Щойно обрали запобіжний захід матері, що хотіла продати дворічну дитину малознайомій людині Фото: ТСН

Відомо, що горе-матері 19 років. Вона навчається на бухгалтера у коледжі, назву якого не памʼятає.

Щойно обрали запобіжний захід матері, що хотіла продати дворічну дитину малознайомій людині Фото: ТСН

За продаж сина їй загрожує 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, жінку затримали у Дніпрі під час спроби продати свого дворічного сина за мільйон гривень. Вона запропонувала купити дитину іншій жінці та домовилась з нею про зустріч. 23 квітня 19-річна мати взяла хлопчика та прийшла на визначене місце, де "продала" його.

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