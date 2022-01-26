"Застебніть ширінку, холодно": в Умані пенсіонер показував статевий орган школяркам і пропонував оральний секс (відео)

"Застебніть ширінку, холодно": в Умані пенсіонер показував статевий орган школяркам і пропонував оральний секс (відео)

Дівчата зафільмували діалог з дідусем на відео, а поліція розшукала чоловіка.

В Умані Черкаської області літній чоловік на вулиці ціплявся до дівчаток. Він пропонував їм оральний секс.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції у Черкаській області.

У Черкаській області затримали пенсіонера, який пропонував неповнолітнім дівчатам оральний секс. Поліція знайшла його того ж дня, коли ролик поширився у соцмережах.

Інцидент стався 25 січня в Умані. Двоє дівчаток гуляли у дворі будинку на вулиці Аркаса, коли до них підійшов літній чоловік. Одна з дівчаток зафільмувала розмову з ним на відео.

Дідусь запропонував дівчатам відійти в бік і зайнятися з ним оральним сексом. Дівчата не схотіли нікуди йти, тож чоловік почав оголюватися на місці.

"Застебніть ширінку, Вам холодно", - сказала одна з дівчат.

Після цього школярки втекли від пенсіонера.

Кадри з дідусем побачили правоохоронці.

"Із заявою до поліції ніхто не звертався. Поліцейські виявили відео в одній з уманських інтернет-спільнот. Наразі відомості внесені до Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події й розпочато перевірку. Працівники поліції провели ряд заходів і встановили особу чоловіка. Ним виявився 65-річний уманчанин", - повідомили у поліції.

Чоловіка доправили до відділення поліції і опитали. Також правоохоронці звернулися до містян, які стали очевидцями цієї події.

В Умані пенсіонер пропонував дівчатам оральний секс

Нагадаємо, що у Миколаївській області чоловік проник до кімнати, де спала малолітня донька його знайомої та зґвалтував дитину.

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