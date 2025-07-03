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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Застілля обернулося трагедією: у Житомирі чоловік задушив двох жінок

Слідство встановило, що вбивству передувала сварка між чоловіком і жінками. Тепер зловмисникові світить термін.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Associated Press

У Житомирі затримано 45-річного чоловіка, який під час застілля убив двох жінок.

Про деталі повідомили у пресслужбі Житомирської обласної прокуратури.

«Встановлено, що 45-річний житель міста Житомира вживав алкогольні напої з двома жінками 54 і 30 років. Перебуваючи в помешканні однієї з потерпілих, у чоловіка виник з ними конфлікт на побутовому ґрунті. Він завдав потерпілим численних ударів дерев’яними предметами, які були в наявності у приміщенні», — йдеться у повідомленні відомства.

Унаслідок отриманих травм обидві жінки втратили можливість чинити опір.

«Після цього зловмисник задушив одну з них за допомогою електричного дроту, а іншу — руками», — додали у прокуратурі.

Тепер за скоєне чоловікові загрожує покарання — позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне.

Нагадаємо, на Одещині чоловік по-звірячому розправився з дівчинкою. Він намагався позбутися тіла дитини після скоєного злочину.

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