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Застілля обернулося трагедією: у Житомирі чоловік задушив двох жінок
Слідство встановило, що вбивству передувала сварка між чоловіком і жінками. Тепер зловмисникові світить термін.
У Житомирі затримано 45-річного чоловіка, який під час застілля убив двох жінок.
Про деталі повідомили у пресслужбі Житомирської обласної прокуратури.
«Встановлено, що 45-річний житель міста Житомира вживав алкогольні напої з двома жінками 54 і 30 років. Перебуваючи в помешканні однієї з потерпілих, у чоловіка виник з ними конфлікт на побутовому ґрунті. Він завдав потерпілим численних ударів дерев’яними предметами, які були в наявності у приміщенні», — йдеться у повідомленні відомства.
Унаслідок отриманих травм обидві жінки втратили можливість чинити опір.
«Після цього зловмисник задушив одну з них за допомогою електричного дроту, а іншу — руками», — додали у прокуратурі.
Тепер за скоєне чоловікові загрожує покарання — позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне.
Нагадаємо, на Одещині чоловік по-звірячому розправився з дівчинкою. Він намагався позбутися тіла дитини після скоєного злочину.