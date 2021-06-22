Застілля завершилось вбивством: на Волині чоловік зарізав свого сусіда (фото)

Потерпілий помер до приїзду медиків.

У неділю, 20 червня, в одному з сіл Володимир-Волинського району 41-річний чоловік вбив свого 49-річного сусіда. Підозрюваного одразу ж затримали та помістили під варту.

Як розповіли в поліції Волинської області, інцидент стався між знайомими, коли вони розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт: у результаті один з них завдав ножового удару іншому в плече. Медики, які прибули на місце, констатували смерть потерпілого.

Підозрюваного поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України, відомості за цим фактом зареєстровані за ст. 115 Кримінального Кодексу України (вбивство).

Зловмиснику вже оголосили підозру. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, у Луцьку після побиття співмешканцем померла 32-річна жінка.

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