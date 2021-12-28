Застосовував тортури струмом: на Донеччині судитимуть ката з донецької "Ізоляції"

Застосовував тортури струмом: на Донеччині судитимуть ката з донецької "Ізоляції"

Бойовик застосовував до в'язнів катування електричним струмом та жорстоко бив.

На Донеччині судитимуть бойовика так званої "ДНР", який катував полонених. Зокрема, терорист застосовував тортури електричним струмом.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Від 2016 року до сьогодні зловмисник перебуває на посаді "старшого слідчого" фейкового "Міністерства державної безпеки ДНР". Бойовик переслідує місцевих мешканців, звинувачуючи їх у нібито сприянні українській владі. Він особисто бере участь у так званих слідчих діях, тобто катуваннях, у сумнозвісній донецькій в’язниці окупантів "Ізоляція".

Так, від вересня 2016 року до березня 2018 року фігурант справи разом з іншими терористами катував мешканця Ясинуватої, затриманого за підозрою у начебто шпигунстві на користь СБУ. На голову полоненому бойовики одягали поліетиленовий пакет, застосовували тортури із використанням електричного струму та жорстоко били.

"Слідчого" бойовиків судитимуть заочно. Його ім’я та прізвище не вказується. Зловмисникові загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше стало відомо, що у полоненого військового через знущання бойовиків почалися проблеми з психікою.

Нагадаємо, що Україна вимагатиме від Франції екстрадиції Євгена Бражникова, який був наглядачем в "Ізоляції" та катував полонених.

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