Застосовують не лише "Шахеди": експерт розповів про нову тактику атак армії РФ

Від початку серпня армія РФ почала активно застосовувати дешеві безпілотники "Гербера", які не мають бойової частини. Завдання таких дронів заплутувати сили ППО.

Про це розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов в інтерв’ю "Главком".

З його слів, інформація ГУР свідчить про те, що потужності заводу в російському місті Єлабуга - це 600–800 БпЛА щомісяця.

"У вересні фіксували десь 1400 запущених БпЛА по Україні. За жовтень – вже близько двох тисяч. Втім, при цьому не фіксується кратного збільшення вогневого ураження наших об'єктів", - наголосив експерт.

Саме тому, зауважив він, частина з цих дронів – "пустушки". Адже, якби реальна кількість "Шахедів" зросла утричі, то були б відповідні наслідки, каже Бескрестнов. Натомість росіяни активно запускають "Гербери", а нещодавно ще й БпЛА "Пародія".

"Вони потрапляють до загальної статистики. Мобільна група візуально в темряві не може одразу зрозуміти, що саме летить. Засоби ППО також не можуть точно відображати точні розміри цих апаратів, бо вони є близькими до "оригіналів", а їхні світловідбивні можливості вводять в оману", - пояснив експерт.

Ці безпілотники є максимально бюджетними. Зокрема, у них немає бензобака, а є тільки пакет із бензином. Їх роблять із фанери та пенопласту.

"Але свою задачу фальшивки виконують, і оті дрони, які в статистиці подаються як "локаційно втрачені", – якраз вони і є. На відміну від "Шахедів", у них нема великого запасу ходу, є тільки можливість залетіти, долетіти до середини країни і там впасти в полях. Фальшиві БПЛА можна розрізнити по звуку, бо на них встановлені інші двигуни, ніж на "шахедах", - каже Бескрестнов.

Нагадаємо, авіаексперт Анатолій Храпчинський назвав найефективніший спосіб протидії БпЛА. Він зауважив, що для перехоплення й ліквідації "Шахедів" працюють мобільні групи, засоби РЕБ та навіть штучний інтелект. Однак найдієвіший спосіб – знищувати виробничі спроможності на російській території, які залучені до виробництва БпЛА.

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