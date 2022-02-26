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Застосунок Приват24 прибрав російський рубль із таблиці курсу валют

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Застосунок Приват24 прибрав російський рубль із таблиці курсу валют

УНІАН

ПриватБанк у своєму застосунку Приват24 прибрав рубль з таблиці курсу валют. У вкладці курсів НБУ — також.

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