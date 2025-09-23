- Дата публікації
Застосунок "Резерв+" не працює: Міноборони пояснило, що робити
«Резерв+» тимчасово не оновлює електронні документи.
У застосунку «Резерв+» спостерігаються тимчасові технічні труднощі з обміном даними із реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у Telegram.
Зазначається, що всі раніше видані документи залишаються чинними.
Водночас наразі неможливо оновити електронний військово-обліковий документ та надіслати запити до реєстру — зокрема щодо направлення на ВЛК, уточнення даних чи відстрочок.
Користувачам рекомендують зберігати PDF-версію електронного документа для доступу у будь-який час.
«Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом», — повідомили в «Резерв+».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запускають нову цифрову систему обліку військових «Імпульс», яка дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, формувати накази та звіти без паперової документації.