Застосунок "Резерв+" не працює: Міноборони пояснило, що робити

У застосунку «Резерв+» спостерігаються тимчасові технічні труднощі з обміном даними із реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у Telegram.

Зазначається, що всі раніше видані документи залишаються чинними.

Водночас наразі неможливо оновити електронний військово-обліковий документ та надіслати запити до реєстру — зокрема щодо направлення на ВЛК, уточнення даних чи відстрочок.

Користувачам рекомендують зберігати PDF-версію електронного документа для доступу у будь-який час.

«Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом», — повідомили в «Резерв+».

