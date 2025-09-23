ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
558
Час на прочитання
1 хв

Застосунок "Резерв+" не працює: Міноборони пояснило, що робити

«Резерв+» тимчасово не оновлює електронні документи.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
"Резерв+"

«Резерв+» / © armyinform.com.ua

У застосунку «Резерв+» спостерігаються тимчасові технічні труднощі з обміном даними із реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у Telegram.

Зазначається, що всі раніше видані документи залишаються чинними.

Водночас наразі неможливо оновити електронний військово-обліковий документ та надіслати запити до реєстру — зокрема щодо направлення на ВЛК, уточнення даних чи відстрочок.

Користувачам рекомендують зберігати PDF-версію електронного документа для доступу у будь-який час.

«Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом», — повідомили в «Резерв+».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запускають нову цифрову систему обліку військових «Імпульс», яка дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, формувати накази та звіти без паперової документації.

Дата публікації
Кількість переглядів
558
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie