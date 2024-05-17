Застосунок "Резерв+": у Міноборони розповіли, кому це треба та чи відображається там бронювання

Застосунок "Резерв+" стане доступним для завантаження тільки 18 травня, коли закон про мобілізацію набере чинності.

Про це в етері телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Застосунок недоступний для завантаження, тому що закон набирає чинності 18 травня, тобто фактично вночі, в 00-01 застосунок стане доступним в Apple Store і Google Play Market. Наші громадяни зможуть завантажити цей застосунок безпосередньо і без обмежень", - заявила Черногоренко.

Вона зазначила, що всі військовозобов’язані, які зараз знаходяться в наших реєстрах, отримають завдання або зобов’язання, починаючи з 18 травня, оновити, актуалізувати ці дані, а саме свій телефон, пошту та фактичне місце проживання.

"Ми запустили мобільний застосунок, ми даємо можливість це в центрах надання адміністративних послуг і за бажанням, це можна зробити в ТЦК та СП. Ми прогнозуємо і моделюємо, що саме більше навантаження впаде на застосунок, далі – це центри надання адміністративних послуг", - йдеться у повідомленні.

Вона заявила, що військовозобов’язані мають 60 днів, людина може сама собі запланувати таке оновлення.

"Після того, як громадяни оновлюють свої дані, в кінці ви зможете завантажити собі основні дані з "Оберігу". Це була наша велика задача і місія, щоб кожний військовозобов’язаний зміг побачити, які дані по ньому є в державі, чи є там актуальний статус бронювання. І дійсно, статус по бронювання буде відображатися в цьому додатку", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що змінено порядок бронювання від мобілізації на підприємствах двох сфер економіки.

Крім того, ми раніше інформували, що отримати штраф можна навіть після добровільного відвідування ТЦК.

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