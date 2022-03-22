Застосунок від MacPaw допоможе захистити дані від кіберзагроз із боку РФ і Білорусі

Застосунок від MacPaw допоможе захистити дані від кіберзагроз із боку РФ і Білорусі

Завантажуйте застосунок, блокуйте підозрілі з'єднання та бережіть свої дані. Доступний для користувачів Мac.

Застосунок від MacPaw допоможе захистити персональні дані від кіберзагроз із боку Росії та Білорусі, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

SpyBuster аналізує поведінку сайтів та програм щодо з'єднання із серверами у РФ та Білорусі і дозволяє їх блокувати, щоб убезпечити дані від потенційного доступу ФСБ.

Завантажуйте застосунок, блокуйте підозрілі з'єднання та бережіть свої дані. Доступний для користувачів Мac.

"Дякую команді MacPaw, ви допомагаєте у нашій спільній боротьбі. Перемога за нами", - додав Федоров.

Нагадаємо, Тернопіль отримав комплект супутниковий Інтернет Starlink від американського мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Зазначається, що супутниковий Інтернет буде працювати для налагодження зв’язку між об’єктами критичної інфраструктури у випадку відсутності традиційної мережі.

"В умовах війни таке обладнання для нас є дуже доречним. Ми дякуємо за Starlink компанії Ілона Маска SpaceX, Міністерству цифрової трансформації та ТОВ "Іст Брідж Трейдинг", - йдеться у повідомленні тернопільського мера.