Роль F-16, удари по НПЗ РФ і економічний тиск на Росію: генерал Годжес про шляхи до завершення війни

Генерал Годжес вважає, що перемога України можлива за умови чіткої позиції США і Європи, ефективного використання F-16 та ігнорування ядерних погроз Кремля, а інколи — і порад Вашингтона.

Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес в інтерв'ю РБК-Україна поділився своїми думками щодо ключових аспектів російсько-української війни, зокрема про перспективи використання винищувачів F-16, умови завершення війни, ядерні погрози Кремля та удари по російських нафтопереробних заводах.

ТСН.ua зібрав головні заяви Годжеса.

Коли закінчиться війна в Україні

Годжес вважає, що розпочата Росією війна в Україні закінчиться тоді, коли президент-диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти. Тим часом західні партнери мають об'єднати всі зусилля у допомозі Києву.

Зі слів генерала, найкращий спосіб забезпечити це — аби США і Німеччина заявили, що "ми хочемо, щоб Україна перемогла, ми будемо робити все необхідне".

"Не "так довго, як це потрібно" — це порожні слова, а "чого б це не вартувало", ми зробимо все, щоб допомогти Україні виграти. Це призведе до того, що Україна матиме можливості, щоб викинути російські сили з Криму", — наголосив американський генерал.

Годжес також наголосив, що необхідно протистояти Москві у сфері економіки. Адже санкції — потужні, але їх не дотримуються належним чином.

"Занадто багато всього з Китаю, Ірану та Північної Кореї все ще надходить до Росії, занадто багато є вкраденої пшениці, що йде з Росії, яку вони забрали з України, і яка йде на експорт. Коли все це буде зроблено, тоді Володимир Путін зрозуміє, що він програв. Ось коли це закінчиться", — наголошує генерал.

Україна має право захищати себе за будь-яку ціну

Годжес вважає, що Україна має ігнорувати заклики з Вашингтона припинити удари дронами по російських нафтопереробних заводах.

"Україна має атакувати будь-яку ціль, яку вона хоче атакувати, як частину захисту свого народу та своєї території", — сказав він.

Він був збентежений, коли побачив, що радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван та інші представники уряду США сказали, що Україна не має атакувати російські НПЗ.

"Я закликав би український уряд не зважати на це, і здається, що в останні кілька тижнів це дійсно зникло, тому що це була погано продумана політика. І я не чую, щоб про це далі говорили", — зауважив Годжес.

Росія буде полювати на F-16 в Україні

Колишній командувач армії США у Європі також впевнений, що українські пілоти на F-16 будуть одними з найкращих, однак ключовим питанням буде те, як саме ВПС України використовуватимуть ці літаки проти російських цілей.

"Звісно, росіяни будуть шукати F-16. Вони з нетерпінням прагнутимуть продемонструвати, що можуть збити F-16, що, звичайно, неминуче відбудеться в якийсь момент. Тому я б уявив, що ВПС України шукатимуть способи зміцнити впевненість щодо використання F-16 проти російської ППО", — сказав Годжес.

Водночас Годжес зауважив, що кількість F-16 не буде незліченною, і вони не зможуть літати цілодобово через необхідність обслуговування.

"Я думаю, що ми, ймовірно, побачимо поступове їхнє використання у міру того як Україна ставатиме впевненою в тому, як найкраще використовувати ці літаки", — додав він.

Ядерні погрози Кремля

Годжес також вважає, що усі ядерні заяви, що лунають з Кремля, не мають реальної загрози. Втім, наголошує він, не можна сказати, що шанси щодо цього дорівнюють нулю.

"Я думаю, що дедалі більше людей усвідомлюють, що погрози Росії з приводу використання ядерної зброї — це тільки погрози. Я не хочу сказати, що це нульові шанси, тому що Росія має тисячі одиниць ядерної зброї, і їх явно не турбує, скільки людей вони вбивають навіть своїх, але я не бачу для них переваги в тому, щоб використовувати ядерну зброю. І особливо якщо Росія сама не зазнає прямого нападу з боку НАТО", — пояснив він.

Росіяни усвідомлюють, що їхня ядерна зброя найефективніша. Втім, тоді, коли вони насправді не використовують її, а лише погрожують використанням, додав Годжес. Адже в РФ бачать, як США, Німеччина, а також деякі інші вагаються.

"Ми самі себе стримуємо, тому що ми стурбовані цією ескалацією. Здається, що ми нарешті починаємо це проходити. Ключовим буде, коли США та Німеччина разом нарешті скажуть, що ми хочемо, щоб Україна перемогла, що в наших інтересах, щоб Україна перемогла Росію. Коли ви маєте чітко визначений стратегічний результат — тоді ви можете мати набагато кращі, ефективніші політичні рішення", — додав американський генерал.

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