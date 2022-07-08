Застосував силу: у Миколаївській області чоловік зґвалтував доньку своєї співмешканки

У Миколаївській області взяли під варту 41-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 15-річної дівчини.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Слідством встановлено, що підозрюваний в ніч проти 4 липня 2022 року, в одному із сіл Баштанського району, у господарському приміщенні домоволодіння своєї співмешканки, застосувавши фізичну силу, зґвалтував її доньку.

Нагадаємо, що у Кривому Розі за ґрати відправили чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння згвалтував свого пасинка. За це він проведе у в'язниці 10 років.

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