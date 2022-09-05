Застосуємо всі наявні засоби й сили для того, щоб російських загарбників стало менше - українські військові

Українські військові мають необхідні сили та засоби, щоб не дати російським загарбникам збільшувати кількість сил на південному напрямку.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, - пише Укрінформ.

«І зараз, і надалі ми будемо працювати за тією ж формулою, що й тепер: як тільки вони намагатимуться, щоб їх там стало більше, ми застосуємо всі наявні засоби й сили для того, щоб їх стало менше. Я вірю в нашу перемогу, у наші сили і знаю трохи більше, що ми це зможемо», — сказала вона.

Гуменюк пояснила, що звільнені населені пункти, в яких закріплюються ЗСУ, наражаються на масовані російські обстріли, і що навіть при просуванні військ залишається загроза ударів.

Нагадаємо, що президента України Володимир Зеленський повідомив про успіхи Повітряних сил у знищенні ворожих цілей.

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