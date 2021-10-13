Застраховані українці частіше звертаються за медичною допомогою: кількість звернень у вересні зросла на 20% Новини компаній

Застраховані українці частіше звертаються за медичною допомогою: кількість звернень у вересні зросла на 20% Новини компаній

Стаховики пов'язують це із зростанням сезонних захворювань.

У вересні по медичну допомогу звернулося на 20% більше застрахованих, ніж минулого місяця.

Про це повідомляє страхова компанія "ІНГО".

Страховик фіксує ріст звернень за програмами медичного страхування. Виплати за зверненнями, які були у вересні, досі тривають. В компанії прогнозують, що загальний розмір виплат зростатиме і надалі та збільшиться на 23% - загалом становитиме 28-29 млн грн.

До слова, у серпні 2021 року "ІНГО" відшкодувала майже 23 млн. грн. за надання медичної допомоги застрахованим - це на 4% більше, ніж у липні.

"У жовтні ми очікуємо черговий виток зростання показників на рівні не менше 30%. Адже окрім фактору сезонності, на нас чекає черговий спалах коронавірусу", – розповів Сергій Майстренко, заступник голови правління компанії "ІНГО".

Страхова компанія посилила сервійсний підрозділ, який консультує та організовує допомогу. Так, зросла кількість співробітників контакт-центру. Усі нові співробітник мають медичну освіту та пройшли спеціальне навчання. Таким чинм “ІНГО” сподівається впоратися із новою хвилею захворюваності. Зокрема, і СOVID-19.

"ІНГО" входить до переліку найбільших страхових організацій України за обсягом премій, величиною власних активів та сумами виплат страхових відшкодувань.

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