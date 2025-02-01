Невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК: подробиці

У місті Пирятин на Полтавщині 1 лютого на АЗС стався напад на військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ.

"1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався кричущий випадок – збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП)", - йдеться у повідомленні.

Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

Наразі у Полтавській області введено спецоперацію "Сирена".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові посадовця забрали до ТЦК перед початком сесії міськради.

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