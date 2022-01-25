Застрелили, а тіло вкинули до вигрібної ями: під Запоріжжям двоє чоловіків вбили та пограбували знайомого

Застрелили, а тіло вкинули до вигрібної ями: під Запоріжжям двоє чоловіків вбили та пограбували знайомого

Труп зловмисники віднесли до будинку потерпілого та кинули у вигрібну яму.

У Запорізькій області двоє чоловіків вбили знайомого, щоб заволодіти його майном. Вони застрелили чоловіка, тіло вкинули до вигрібної ями, забрали цінні речі і автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

В Оріхові Запорізької бласті 20 січня зник 52-річний чоловік. На сполох забила його сусідка, яка побачила, що двір і будинок відчинені, у приміщенні розкидано речі, а самого господаря немає.

Правоохоронці оглянули помешкання чоловіка і дійшли висновку, що стався кримінальний злочин. В подальшому оперативники встановили особи та затримали двох чоловіків, причетних до його скоєння.

22 січня обидва зловмисники: 40-річний та 29-річний чоловіки зізналися у скоєному та під час проведення слідчих дій вказали місце, де приховали труп своєї жертви.

Встановлено, що вбивство 52-річного чоловіка сталося 18 січня. Зловмисники застрелили чоловіка з пристрою, схожого на зброю. Від отриманого поранення в голову він помер. Труп зловмисники віднесли до будинку потерпілого та кинули у вигрібну яму. Окрім цього вони забрали гроші та інші цінні речі, а також викрали авто "Фольксваген", який належав померлому.

"Чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за п.6, п.12 ч. 2 ст. 115, а саме умисного вбивства з корисливих мотивів групою осіб, та за ч. 3 ст. 289 ("Незаконне заволодіння транспортним засобом") Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.4 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України", - прокоментували у поліції.



Обом зловмисникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у селі Кам’янська Слобода Чернігівської області місцеві чоловіки вбили 22-річного хлопця, який в одному із будинків відпочивав зі своєю дівчиною.

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