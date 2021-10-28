Застрелили на очах у дружини: у Сумах вбили активіста "Правого сектору"

Застрелили на очах у дружини: у Сумах вбили активіста "Правого сектору"

Активіст Олександр Іваніна ще 27 жовтня виступав на сесії міської ради та критикував міську владу.

У Сумах застрелили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну.

Про це інформує "Суспільне".

Речник Нацполіції регоіну Володимир Крупецьких розповів журналістам, що загиблий – чоловік 1992 року народження.

"Повідомлення до поліції надійшло о 21.10. Попередньо — вогнепальне поранення. Наразі там працює поліція", — сказав правоохоронець.

Керівник обласного осередку організації Сергій Супрун підтвердив, що загиблий — Олександр Іваніна.

За його словами, активіста вбили біля під'їзду власного будинку на очах у дружини.

"Близько 9-ї години Саша разом із дружиною Анею під'їхали на автівці до свого під'їзду, Саня виліз з машини, поліз у багажник за речами. У цей час неподалік, на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачив Саню, дістав зброю — і почав стріляти. Зробив декілька пострілів. Швидше за все, це пов'язано з антикримінальною діяльністю. Він (загиблий Олександр Іваніна — ред.) публічно висвітлював діяльність певних осіб", — сказав Супрун.

Зазначається, що Іваніна ще 27 жовтня виступав на сесії міської ради та критикував міську владу.

У "Правому секторі" також відреагували на загибель свого побратима. Організація переконана, що саме "націоналістична діяльність Іваніни стала причиною вбивства". А вбивць слід шукати поміж прихильників "русского міра".

Нагадаємо, що у Львівській області вбили ветерана АТО.

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