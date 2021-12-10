Застрелили у пральні: у Польщі судять правоохоронців, які не завадили вбивству 26-річної українки

Застрелили у пральні: у Польщі судять правоохоронців, які не завадили вбивству 26-річної українки

Дівчину пострілом у голову вбив її залицяльник.

У Польщі у Гожуві Великопольському Любуського воєводства розпочався розгляд справи щодо трьох правоохоронців. Їх звинувачують у неналежному виконанні своїх обов'язків, що призвело до вбивства 26-річної українки.

Про це повідомляє gorzowianin.com.

Трагічна подія сталася у 2019 році в місті Гожув Великопольський. У місцевій пральні прямим пострілом у голову із вогнепальної зброї 26-річний поляк вбив дівчину - громадянку України.

Прокурори Щецина вважають, що трагедії можна було б запобігти, якби правоохоронці відреагували на звернення дівчини належним чином. Українка кілька разів зверталася до поліції щодо домагань та погроз з боку її колишнього хлопця. Втім, у відділку це кваліфікували як адміністративне правопорушення, а не кримінальний злочин.

Через вбивство дівчини зараз судять трьох співробітників місцевої поліції: відповідального за справу загиблої, начальницю відділку поліції та начальника відділу превенції.



Колишня очільниця відділку поліції не дала свідчень і вважає себе невинною, оскільки, за її словами, вона мала лише наглядати за відділком, а не за правопорушеннями. Заяву українки підписав відповідальний за справу, а її погоджувальний підпис, вважає начальниця, лише формальність.

Відповідальний за справу українки поліцейський також не визнав свої провини й відмовився спілкуватися із судом. Втім, він визначив свою позицію - кваліфікацію справи визначав черговий, який приймав заяви українки. Після опитування друзів дівчини поліцейський вирішив, що "хлопець просто писав якісь дурниці", тому їй нічого не загрожує.

Винним вважають і начальника превенції. Він також відмовився співпрацювати із судом і давати свідчення.



За невиконання службових обов’язків працівникам поліції загрожує ув’язнення на строк до 3 років.



Нагадаємо, що трагедія сталася вдень, 11 вересня 2019 року, в одній з громадських пралень. За словами свідків, чоловік увійшов, націлив пістолет на одну з працівниць і вистрілив, після чого втік. Жінку врятувати не вдалося.

Правоохоронці оголосили 26-річного нападника у розшук. Як виявилося, він поїхав до Німеччини. Поблизу Берліна місцеві поліцейські перекрили шлях машині зловмисника, той вийшов з автівки і направив пістолет на правоохоронців. Поліція одразу відкрила вогонь і чоловік загинув на місці.

Причиною вбивства називають те, що жінка відмовилася з ним зустрічатися.

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