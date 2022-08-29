Вбили у власному будинку: у Мережі повідомляють про ліквідацію колаборанта Олексія Ковальова на Херсонщині

На Херсонщині продовжують розправлятися зі зрадниками України.

В Мережі шириться інформація про вбивство колаборанта і зрадника, колишнього депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова.

Про це в ФБ написав депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"З’явилась інформація, що вбито екснардепа-зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили повідомлення", - написав Хлань.

Херсонське видання "МОСТ" із посиланням на джерело у правоохоронних органах також повідомило про ліквідацію Ковальова. Щоправда, тут припускають, що це могло бути і інсценування. Один із співрозмовників видання повідомив, що є інформація про отримання нардепом-колаборантом двох вогнепальних поранень – у живіт та голову.

Згодом з'явилася інформація, що Ковальова зарізали. Також невідомі намагалися вбити і дружину екснардепа.

Як розповідають місцеві мешканці, біля будинку Ковальова у Голій Пристані бачили багато озброєних російських військових.

Перший замах на Ковальова відбувся наприкінці червня. Тоді невідомі патріоти підірвали машину Ковальова з ним всередині. Колаборант вижив і потрапив у лікарню. Після цього йому повідомили про підозру у держзраді, заочно арештували і залишили без майна.

На цей момент офіційного підтвердження вбивства Ковальова поки немає.

Нагадаємо, з окупованого селища Борова Харківської області нещодавно з мішком на голові у невідомому напрямку вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського.

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