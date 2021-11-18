Застрелив колегу через образу матері: стали відомі нові подробиці вбивства патрульного у Рубіжному

Підозрюваного у вбивстві розшукали вже за кілька годин.

У Луганській області у місті Рубіжне було знайдено тіло 24-річного патрульного Олександра Фахруддінова зі слідами насильницької смерті. Чоловік помер від кульового поранення в шию. У вбивстві правоохоронці підозрюють його колегу Станіслава Ш*.

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Подробиці резонансної події розповідає OBOZREVATEL .

За кілька годин до смерті приходила дружина

24-річний патрульний Олександр Фахруддінов заступив на чергування 15 листопада. Він мав охороняти будівлю колишнього навчального закладу, яке арендувало управління патрульної поліції і де поки що тривав ремонт.

Близько 19 години до поліцейського приходила дружина. Вона принесла йому їжу, подружжя трохи поспілкувалося, і жінка повернулася додому. А вранці тіло патрульного виявив його змінник. Хлопця застрелили, а на місці події залишилися сліди боротьби, а також зникла табельна зброя правоохоронця.

На слід вбивці вийшли до обіду

В поліції розпочали пошуки вбивці, який до того ж міг бути озброєним. На місце події прибуло керівництво поліції області, працювали кінологи, експерти-криміналісти, працівники внутрішньої безпеки та спеціальних підрозділів.

Слідче відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). На території міста ввели спецоперацію "Перехоплення".

На слід вбивці вийшли до обіду, а близько 16-ї години підозрюваного затримали в Старобільську – це приблизно 60 кілометрів від Рубіжного, де сталося вбивство. Правоохоронці припускають, що злочинець хотів там відсидітися.

Вбив через образи матері

Як повідомляють джерела у поліції, підозрюваний служив разом із вбитим. Це теж патрульний – Станіслав Ш*. Він уродженець м. Єнакієвого Донецької області, яке зараз розташоване на окупованій території.

Чоловік раніше працював на шахті "Карбоніт" ДП "Первомайськвугілля" у Золотому Луганської області. Тут зараз головним інженером працює його батько. Після шахти пішов працювати у патрульну поліцію.

Поліцейський зізнався у вбивстві та показав, де сховав пістолет.

За словами Ш*, він прийшов до товариша по службі, коли той був у наряді. Під час спілкування вони поконфліктували, і Олександр Фахруддінов нібито образив матір Станіслава. Почалася бійка, під час якої Ш* вихопив зброю в Олександра і застрелив його. Після цього він втік.

Був завжди усміхнений, всі любили і поважали

У мережі припускали, що причиною вбивства могли стати ревнощі, але за словами знайомих вбитого, він був однолюбом і давно зробив свій вибір.

"Сашко давно зустрічався з Анічкою, вони живуть разом. У вільний час ходять лише вдвох", – розповіла Олена, яка навчалася з Олександром у школі у Рубіжному.

За словами дівчина, Сашка любили та поважали.

"Він завжди такий усміхнений, дуже добра і гарна людина. Надійний – завжди приходив на допомогу", – додала дівчина.

У Рубіжному живе і родина Олександра. Його старший брат працює рятувальником в ДСНС.

Оскільки до вбивства патрульного причетний також правоохоронець, досудове розслідування проводить ДБР. За вбивство злочинцеві загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, що Рубіжному Луганської області під час виконання службових обов'язків загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов. Він перебував у адмінбудівлі на чергуванні.

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