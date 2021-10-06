Застрелив колишню та її співмешканця: під Кропивницьким за подвійне вбивство судитимуть чоловіка

Застрелив колишню та її співмешканця: під Кропивницьким за подвійне вбивство судитимуть чоловіка

За скоєне чоловікові загрожує від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

У Кіровоградській області судитимуть чоловіка, який скоїв подвійне вбивство - він застрелив з рушниці свою колишню дружину та її співмешканця.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який холоднокровно вбив колишню дружину та її співмешканця (ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений у січні 2020 року у Світловодську із двухствольної рушниці застрелив спочатку співмешканця, а потім колишню дружину. Після скоєного чоловік втік і переховувався у іншій області.

Мотивом скоєння злочину були тривалі неприязні відносини обвинуваченого із колишньою дружиною та її співмешканцем, що виникли на побутовому ґрунті.

Санкція інкримінованої статті передбачає від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві на вулиці Овруцькій в Шевченківському районі між двома перехожими виник конфлікт, під час якого один із чоловіків вистрілив в іншого. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

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