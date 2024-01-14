Застрелив за відмову продати будинок: ЗМІ повідомляють про затримання військового

За підозрою у вбивстві 30-річного жителя Балти Одеської області, яке сталося ввечері 13 січня, затримали військового, який служить в Одесі.

Про це повідомляє місцеве видання “Думська” з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За інформацією джерел, причиною конфлікту стала земельна ділянка зі старим будинком, яку нещодавно купив загиблий. На цю нерухомість претендувала сусідка, яка звернулася до нього із проханням перекупити. Мешканець Балти відмовив у проханні, ймовірно, у грубій формі.

“Старший син жінки — військовий, служить в Одесі. Він увечері приїжджав до Балти й одразу ж повернувся в частину. Там його і затримали за підозрою у вбивстві”, — повідомляє джерело видання.

“Думська” повідомила, що слідством встановлено, що вбивство було скоєно після 22.40. У цей час невідомий чоловік викликав 30-річного мешканця Балти через домофон, щоб нібито зробити дублікат ключів. Чоловік вийшов на вулицю і приблизно через 15 хвилин сусід побачив біля будинку його тіло в крові, яка текла з рани на голові.

Судячи з гільзи, знайденої на місці, чоловіка вбили з автоматичної зброї калібру 5,45.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, раніше у місті Одесі військовослужбовець однієї з військових частин, озброєний зарядженим пістолетом, зачинився в квартирі своєї знайомої. На очах жінки та її неповнолітньої дитини він намагався вчинити самогубство.

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