Застряглі на підйомнику туристи в Карпатах: в ДСНС повідомили їхню долю (фото)
Гірські рятувальники провели двогодинну операцію, щоб спустити людей на землю.
Рятувальники зняли 78 людей із крісельного підйомника, який зупинився на горі Захар Беркут у селі Волосянка Львівської області. Роботи тривали дві години.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник. Протягом двохгодин вони зняли з підйомника 78 людей, 39 з яких — діти.
Операцію провели 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.
Надзвичайники також опублікували фото та відео порятунку туристів.
Нагадаємо, 26 грудня на горі Захар Беркут сталася аварійна зупинка крісельного витягу, на якому перебували близько 80 туристів. Гірські рятувальники розпочали невідкладну евакуацію людей із висоти.