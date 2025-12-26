ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Застряглі на підйомнику туристи в Карпатах: в ДСНС повідомили їхню долю (фото)

Гірські рятувальники провели двогодинну операцію, щоб спустити людей на землю.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Порятунок туристів з підйомника на горі Захар Беркут

Порятунок туристів з підйомника на горі Захар Беркут / © ДСНС

Рятувальники зняли 78 людей із крісельного підйомника, який зупинився на горі Захар Беркут у селі Волосянка Львівської області. Роботи тривали дві години.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник. Протягом двохгодин вони зняли з підйомника 78 людей, 39 з яких — діти.

Операцію провели 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.

Надзвичайники також опублікували фото та відео порятунку туристів.

Порятунок туристів з підйомника на горі Захар Беркут / © ДСНС

Порятунок туристів з підйомника на горі Захар Беркут / © ДСНС

Порятунок туристів з підйомника на горі Захар Беркут / © ДСНС

Порятунок туристів з підйомника на горі Захар Беркут / © ДСНС

Нагадаємо, 26 грудня на горі Захар Беркут сталася аварійна зупинка крісельного витягу, на якому перебували близько 80 туристів. Гірські рятувальники розпочали невідкладну евакуацію людей із висоти.

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie