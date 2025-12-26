Застряглі на підйомнику туристи в Карпатах: в ДСНС повідомили їхню долю (фото)

Порятунок туристів з підйомника на горі Захар Беркут / © ДСНС

Реклама

Рятувальники зняли 78 людей із крісельного підйомника, який зупинився на горі Захар Беркут у селі Волосянка Львівської області. Роботи тривали дві години.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник. Протягом двохгодин вони зняли з підйомника 78 людей, 39 з яких — діти.

Реклама

Операцію провели 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.

Надзвичайники також опублікували фото та відео порятунку туристів.

Порятунок туристів з підйомника на горі Захар Беркут / © ДСНС

Порятунок туристів з підйомника на горі Захар Беркут / © ДСНС

Дата публікації 15:59, 26.12.25 Кількість переглядів 6 Рятувальники зняли з підйомника туристів у Карпатах

Нагадаємо, 26 грудня на горі Захар Беркут сталася аварійна зупинка крісельного витягу, на якому перебували близько 80 туристів. Гірські рятувальники розпочали невідкладну евакуацію людей із висоти.