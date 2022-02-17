Застрягли в снігових заметах: на Закарпатті медики пересіли зі швидкої на УАЗик, щоб врятувати пацієнтку

Застрягли в снігових заметах: на Закарпатті медики пересіли зі швидкої на УАЗик, щоб врятувати пацієнтку

Медикам під час виклику довелось шукати автомобіль, щоб добратись до хворої жінки.

На Закарпатті для того, аби врятувати 58-річну мешканку села Люта з підозрою на діабетичний криз, медикам довелось пересісти із сучасного автомобіля швидкої допомоги на високопрохідний УАЗик. А все тому, що авто медиків застрягло в снігових заметах.

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Про це розповіли у Закарпатському центрі екстреної допомоги.

"На диспетчерський пульт Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик із с. Люта, що на Великоберезнянщині: у місцевої 58-річної мешканки підозра за діабетичний криз. На виклик виїхала бригада № 1302 у складі старшого фельдшера Павла Дранчака та водія Івана Похвана. Однак, снігові замети на дорогах сучане авто "швидкої" не змогло здолати", - йдеться у повідомленні.

Тоді бригада швидкої звернулась до місцевого сімейного лікаря Оксани Ворожильник, яка вже не один раз допомагала "екстренці" своїм високопрохідним УАЗиком.

фото / Закарпатський центр екстреної допомоги

"Перевантаживши все необхідне для порятунку життя пацієнтки, медики помчали далі. На місці з’ясувалося, що у жінки гіпоглікемічна кома та цілий "букет" супутніх хвороб: ішіас правої ноги (не могла самостійно пересуватися), проблеми з нирками, перенесений інфаркт, стенокардія, яку не можливо було вгамувати на місці", - розповідають у медзакладі.

Пацієнтці надали всю необхідну медичну допомогу і після стабілізації її стану, транспортували до Ужгородської лікарні.

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