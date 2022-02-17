Застрягли в снігових заметах: на Закарпатті медики пересіли зі швидкої на УАЗик, щоб врятувати пацієнтку

Медикам під час виклику довелось шукати автомобіль, щоб добратись до хворої жінки.
На Закарпатті для того, аби врятувати 58-річну мешканку села Люта з підозрою на діабетичний криз, медикам довелось пересісти із сучасного автомобіля швидкої допомоги на високопрохідний УАЗик. А все тому, що авто медиків застрягло в снігових заметах.
Про це розповіли у Закарпатському центрі екстреної допомоги.
"На диспетчерський пульт Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик із с. Люта, що на Великоберезнянщині: у місцевої 58-річної мешканки підозра за діабетичний криз. На виклик виїхала бригада № 1302 у складі старшого фельдшера Павла Дранчака та водія Івана Похвана. Однак, снігові замети на дорогах сучане авто "швидкої" не змогло здолати", - йдеться у повідомленні.
Тоді бригада швидкої звернулась до місцевого сімейного лікаря Оксани Ворожильник, яка вже не один раз допомагала "екстренці" своїм високопрохідним УАЗиком.
"Перевантаживши все необхідне для порятунку життя пацієнтки, медики помчали далі. На місці з’ясувалося, що у жінки гіпоглікемічна кома та цілий "букет" супутніх хвороб: ішіас правої ноги (не могла самостійно пересуватися), проблеми з нирками, перенесений інфаркт, стенокардія, яку не можливо було вгамувати на місці", - розповідають у медзакладі.
Пацієнтці надали всю необхідну медичну допомогу і після стабілізації її стану, транспортували до Ужгородської лікарні.
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