Застав у ліжку з суперником: у Хмельницькій області засудили чоловіка, який розправився з коханцем співмешканки

Чоловіка, який вбив коханця співмешканки, засудили до 9 років позбавлення волі.

В селі Митинці Хмельницької області чоловік вбив суперника після того, як застукав його в ліжку зі співмешканкою. За це його засудили до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомили в прокуратурі Хмельницької області.

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За даними слідства, загиблий - це колишній чоловік співмешканки вбивці. Вона та її новий чоловік мешкали в будинку покійного. У день трагедії жінка, її колишній чоловік та новий співмешканець випивали. Коли їм не вистачило алкоголю, співмешканець пішов за випивкою, а повернувшись, він застав свою кохану в ліжку з колишнім. Тоді чоловік зарізав суперника. Від отриманих травм потерпілий помер на місці трагедії.

Вбивці інкримінували ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Його у червні 2021 року засудили до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запорізькій області чоловік в новорічну ніч вбив свою мачуху.

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