Заступився за незнайому жінку і загинув: подробиці смерті пасажира після сварки у автобусі у Кременчуці

Заступився за незнайому жінку і загинув: подробиці смерті пасажира після сварки у автобусі у Кременчуці

Чоловіка медики з травмою голови відправили додому, а він помер.

У Кременчуці Полтавської області через смертельну травму під час конфлікту у маршрутці помер чоловік. Він заступився за одну з пасажирок, а дебошир вдарив його, і цей удар виявився фальним.

Про це "Телеграфу" розповіла дружина загиблого Наталя.

Викинули з салону на землю, а автобус просто поїхав далі

Трагічна подія сталася у 6 грудня 2021 року у Кременчуці у міському автобусі 10-А. Один з пасажирів поконфліктував із жінкою у салоні, а чоловік Наталі за неї заступився.

"Мій чоловік повертався з роботи міським автобусом 10-А КТУ Кременчука. Не в змозі витримати образи в бік однієї з пасажирок, як справжній чоловік він заступився за жінку, внаслідок чого стався конфлікт з пасажиром цього маршруту, який закінчився фатально. Вже доїхавши до своєї зупинки та коли двері відчинилися, нападник застосував до мого чоловіка бойовий прийом та з неймовірною силою штовхнув його з автобусу спиною вперед, так що той ніяк не зміг хоч на скількись пом'якшити падіння. Від удару він знепритомнів, а двері автобусу просто зачинилися – і всі поїхали далі. Просто поїхали далі!", - розповідає Наталя.

Жінка говорить, що не знає, скільки саме пролежав непритомним її чоловік. Їй зателефонувала її подруга і повідомила, що він лежить біля зупинки.

"Я бігла в тому, в чому отримала цю звістку, в халаті і тапочках на босу ногу, не розуміючи і не уявляючи всього страху і болю, які на мене спіткали. Я постійно телефонувала чоловікові на телефон, бо в тій темряві я не могла його знайти беззахисного та непритомного. Небайдужі охоронці супермаркету "Поло", який розташований поруч, вже викликали "швидку" та поліцію", - говорить жінка.

"Забирайте своего красавца, жить будет"

Медики забрали чоловіка до 3 міськлікарні. Його оглянули і... відправили додому.

"Медсестра приймального відділення повідомила дослівно: "Забирайте своего красавца, будет жить". Ці слова будуть в моїй пам’яті до кінця моїх днів. Скалічене тіло, кров з носа, купа поранень – і жодної медичної допомоги. Мені нічого не залишалося крім того, щоб забрати чоловіка додому та надіятися на краще. 7 грудня: непритомність, реанімація, операція, купа медикаментів, 5 днів боротьби за життя, але я залишилася вдовою", - говорить жінка.

Вона розповіла, що наступного дня її чоловіка забрали знову до лікарні, екстрено викликали нейрохірурга для операції.

"11 грудня мій чоловік залишив мене та наших доньок назавжди. Ця сповідь не для того, щоб мене пожаліли. Я хочу попередити кожного з вас, що найстрашніше може бути поруч з вами, вашими рідними, дітьми. Висновки робіть самі. Я вдячна людям, які мене підтримували та допомагали мені матеріально, та всім, чим могли. Окрема нейрохірургу, який боровся за життя чоловіка до кінця", - сказала жінка.

Наталя говорить, що своєю історією вона хотіла розповісти, що через непрофесійність і безсердечність людей помирають невинні. Керівництво перевізника відмовило їй у наданні матеріальної допомоги на лікування чоловіка, бо в того "не було талончика".

Що кажуть в поліції

Правоохоронці затримали нападника, який вдарив чоловіка Наталії. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Нападнику оголосили про підозру.

Що кажуть у КТУ

За словами директора Кременчуцького тролейбусного управління Олександра Вертюха, пасажири, які користуються їхнім транспортом не мають страховки - застрахований лише сам транспортний засіб. Якщо, наприклад, тролейбус чи автобус потрапить у ДТП, то потерпілим після рішення суду має виплатити компенсацію винуватець аварії.

У випадку з чоловіком Наталі відшкодовувати збитки родині померлого має та людина, яка їх спричинила, тобто нападник.

Що кажуть у лікарні

У лікарні говорять, що потерпілий скаржився на головний біль, але сам відмовився від госпіталізації. Про це йдеться у відповіді виданню Юлії Сущенко, заступниці директора з медичної частини.

За словами Юлії Сущенко, запис про це є в документації приймального відділення, а саме у журналі відмов від госпіталізації. Тоді медики склали довідку, де пацієнту рекомендували пройти дообстеження – комп'ютерну томографію та консультацію невролога.

Вже наступного дня його у тяжкому стані привезла "швидка". Службове розслідування цього випадку ще триває.

Наталя версію медиків заперечує. За її словами, чоловік відмову від госпіталізації не підписував. Жінка додала, що 6 грудня документи, необхідні для поліції, заповнювала вона, бо чоловіку було важко тримати ручку, він лише поставив підпис.

У свідоцтві про смерть її чоловіка Сергія, якому було 44 роки, причиною смерті судово-медичний експерт назвав дифузну травму та набряк головного мозку; ушкодження тупим предметом.

Нагадаємо, що Донецькій області правоохоронці розкрили тяжкий злочин, який скоїв 17-річний підліток. Він вбив 20-річну знайому, інсценувавши її переїзд до іншого міста.

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