Заступився за сина: на Львівщині чоловік жорстоко побив 13-річного хлопця просто на шкільному подвір'ї

Правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

На Львівщині 47-річний чоловік напав на восьмикласника прямо на шкільному подвір’ї. Хлопець отримав струс головного мозку та забої.

Про це повідомили в поліції регіону.

Інцидент стався 12 березня в одному з сіл Яворівського району.На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та інші співробітники поліції.

Правоохоронці встановили, що нападником виявився 47-річний місцевий мешканець, який завдав підлітку удари руками по голові та животу.

Медики діагностували у хлопця струс головного мозку та численні забої. Йому надано необхідну допомогу, його стан – стабільний.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкцій статті, нападнику загрожує штраф, пробаційний нагляд або до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, 15-річний хлопець, який 11 березня постраждав під час вибуху біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську, прийшов до свідомості.

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