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Допомагала ухилянтам отримати інвалідність: поліція затримала посадовицю Центральної МСЕК

Допомагала ухилянтам отримати інвалідність: поліція затримала посадовицю Центральної МСЕК

Поліція затримала заступницю голови Центральної МСЕК

Посадовиці загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція затримала заступницю голови Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) під час отримання хабаря в розмірі двох тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Посадовиця допомагала чоловікам отримати групу інвалідності ІІ, що дозволяло їм знятися з військового обліку.  Зловмисниця запевняла клієнтів у своєму досвіді у вирішенні подібних питань в силу своєї посади. Згодом це підтвердили результати розслідування.

Вилучені гроші / © Національна поліція України
Вилучені гроші / Фото: Національна поліція України
Вилучені гроші / ©
Вилучені гроші
Слідчі дії / ©
Слідчі дії

Поліцейські затримали посадовицю згідно зі статтею 208 КПК під час передачі неправомірної вигоди. В обшуках у її домі вилучили майже 20 тисяч доларів, медичні документи та інші речові докази злочинної діяльності.

Фігурантці оголошено підозру за статтею 369-2 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування веде Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, Антикорупційний суд арештував частину майна керівниці Хмельницької МСЕК.

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