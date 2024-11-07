Допомагала ухилянтам отримати інвалідність: поліція затримала посадовицю Центральної МСЕК

Посадовиці загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.
Поліція затримала заступницю голови Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) під час отримання хабаря в розмірі двох тисяч доларів.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Посадовиця допомагала чоловікам отримати групу інвалідності ІІ, що дозволяло їм знятися з військового обліку. Зловмисниця запевняла клієнтів у своєму досвіді у вирішенні подібних питань в силу своєї посади. Згодом це підтвердили результати розслідування.
Поліцейські затримали посадовицю згідно зі статтею 208 КПК під час передачі неправомірної вигоди. В обшуках у її домі вилучили майже 20 тисяч доларів, медичні документи та інші речові докази злочинної діяльності.
Фігурантці оголошено підозру за статтею 369-2 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування веде Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо, Антикорупційний суд арештував частину майна керівниці Хмельницької МСЕК.
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