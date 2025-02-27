Заступницю голови ОДА звільнили після скандалу з ветераном у Чернівцях

Альона Атаманюк попросила вибачення у "всіх, кого могла ненавмисне образити".

У четвер, 27 лютого, перша заступниця голови Чернівецької ОДА Альона Атаманюк написала заяву на звільнення з посади. Це сталося після скандалу в соцмережах через нібито небажання чиновниці сидіти поруч із ветераном війни Валерієм Вівчарюком.

Про своє рішення Альона Атаманюк повідомила в соцмережі Facebook.

“Не хочу, щоб вся ця ситуація, яка набула настільки масштабного резонансу, руйнувала суспільну згуртованість та підривала довіру до всіх значущих зусиль Буковини та обласної військової адміністрації, зокрема, для наближення перемоги у цій війні”, - написала вона.

Напередодні в соцмережі з’явився скриншот приватного повідомлення, в якому Альона Атаманюк начебто просить наступного разу не садити поруч із нею на нараді керівника управління з питань ветеранської політики, ветерана війни Валерія Вівчарюка, оскільки він їй “не рівня”.

Чиновниця заперечила достовірність цього повідомлення, стверджуючи, що стала жертвою “інформаційної атаки”.

Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк призначив з цього приводу службове розслідування і відсторонив свою першу заступницю від виконання обов’язків.

У своєму останньому дописі Альона Атаманюк попросила вибачення у "всіх, кого могла ненавмисне образити" і закликала українців до "єдності та згуртованості". Також вона попросила начальника ОВА задовольнити її заяву на звільнення.

Руслан Запаранюк повідомив, що підписав заяву на звільнення заступниці.

“Підтримка і повага до захисників та захисниць, ветеранів та загиблих воїнів і членів їх сімей — пріоритет у діяльності обласної військової адміністрації! Толерування протилежного неприпустиме”, - підсумував він.

Нагадаємо, 26 лютого 87-річного професора Львівського національного університету імені Івана Франка Йосипа Лося відсторонили від роботи після звинувачень у домаганнях.

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