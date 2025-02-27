Заступник голови Херсонської ОВА насмерть збив людину — ЗМІ

Заступник начальника Херсонської ОВА Володимир Клюцевський вчинив ДТП, в результаті чого загинула людина.

Про це інформує видання МОСТ, з посиланням на джерело в правоохоронних органах та в Обласній військовій адміністрації.

Видання повідомляє, що Клюцевський, рухаючись по трасі в селі Посад-Покровське, збив велосипедиста, який від отриманих травм загинув на місці події. Це сталося орієнтовно о 18:10.

"Попередньо відомо, що Володимир Клюцевський їхав без перевищення швидкості, а велосипедист виїхав з темряви. На місці працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Пізніше інформацію про ДТП підтвердив начальник ОВА Олександр Прокудін, хоч і не назвав ані прізвище, ані посаду.

“За участю працівника Херсонської ОВА відбулася дорожньо-транспортна пригода, через яку загинула людина. Наразі триває слідство, очікуємо на офіційні висновки правоохоронців”, – написав він.

Раніше повідомлялося, що у Києві сталася моторошна ДТП, трамвай на смерть збив чоловіка.

Ми раніше інформували, що у Полтаві вантажівка скоїла наїзд на військового.

Читайте також: