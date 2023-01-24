Заступник голови Міноборони Шаповалов подав у відставку після скандалу із закупівлею продуктів для ЗСУ

Заступник міністра оборони України Олексія Резнікова В’ячеслав Шаповалов подав у відставку після скандалу із закупівлею продуктів для ЗСУ. Голова Міноборони підтримав прохання Шаповалова щодо його звільнення та звернувся з відповідним поданням до Кабміну.

Про це повідомляється на сайті Міноборони 24 січня.

Зазначається, що В’ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Чиновник попросив звільнити його, щоб "не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних із закупівлею послуг харчування".

"Незважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла. Міністерство оборони України вважає, що такий крок дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об’єктивність під час додаткових уточнень та можливих розслідувань. І це та філософія, яку сповідує команда Міноборони", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві оборони подякували В’ячеславу Шаповалову за ефективну роботу і нагадали, що на своїй посаді він зміг домогтися багатьох позитивних змін, провести демонополізацію послуги харчування ЗСУ і реалізувати низку реформ.

"Міноборони дотримується принципу нульової толерантності до корупції, з повагою ставиться до демократичного контролю і забезпечить абсолютну прозорість для проведення будь-яких перевірок уповноваженими органами", - додали у міністерстві.

Заступник міністра оборони України Вʼячеслав Шаповалов подав у відставку. / Фото: Міністерство оборони України

Скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про начебто завищені ціни під час закупівлі продуктів харчування для військових. У Міноборони ці дані одразу ж спростували і заявили, що це "брехня та маніпуляція". Міноборони додало, що звернеться до СБУ через матеріал про закупівлі харчів.

Міністр оборони Олексій Резніков коментуючи це, сказав, що журналісти нібито маніпулюють інформацією, а у даних щодо закупівель сталась "технічна помилка". Крім того, він зауважив, що інформація про зловживання була опублікована напередодні засідання у форматі "Рамштайн".

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Резніков просить невідкладно провести засідання профільного комітету ВРУ та розслідувати виявлені у ЗМІ дані.

Після скандалу із закупівлями Міноборони у Зеленського анонсували аудит і розслідування.

У НАБУ повідомили, що їхні детективи розслідують закупівлю продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами. Розслідування щодо цього почалося ще до публікації матеріалів у ЗМІ.

Народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Геннадій Касай заявив, що до розслідування витоку у ЗМІ даних контрактів Міноборони з постачальниками послуг харчування для військових залучать СБУ.

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