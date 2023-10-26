Заступник голови Нацполіції "підживає" у партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ – ЗМІ

Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а його дружина навіть після російського вторгнення не позбулася російського паспорта.

Про це йдеться у розслідуванні Лесі Іванової для Bihus.Info.

Дмитро Тишлек усе життя працює в системі МВС та Нацполіції. Заступником керівника Нацполу він був призначений навесні 2023 року. До того очолював столичний Департамент стратегічних розслідувань Нацполу, керував Департаментом захисту економіки в Дніпрі та Житомирі, а до російського вторгнення 2014 року – близько 10 років працював на рідній Донеччині. Цікаво, що родина дружини, Олександри Балакай, орієнтовно в нульових переїхала на Ростовщину й отримала російське громадянство. При цьому російський паспорт самої Олександри Балакай лишався чинним станом на літо цього року.

Фото: bihus.info

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Теща Тишлека – Марія Балакай – до повномасштабного вторгнення росіян відвідувала Тишлеків в Україні. Під час одного з таких візитів влітку 2018-го на неї була оформлена двокімнатна квартира в ЖК "Новопечерські Липки" у Києві. Одразу після оформлення теща виписала довіреність на дочку, передавши право розпоряджатися нерухомістю їй. І повернулася до Росії.

Водночас, переїхавши до столиці у 2019 році, Тишлек користувався іншою нерухомістю. Щонайменше рік він безкоштовно мешкав у квартирі на 140 кв.м. в елітному ЖК "Французький квартал" у центрі міста. Квартира належала Юрію Голику, найбільш відомому як ідеолог проекту "Велике будівництво". Щоправда сам він від цього статусу почав відхрещуватися, як тільки проект почав обростати публічними скандалами та криміналом по одному з великих підрядників. А саме по фірмі з Дніпра, оформленій на фітнес-тренерку і за сумісництвом – супутницю тодішнього очільника ОВА Резніченка, у якого Голик був радником. Загалом отримувати крупні бюджетні підряди компанія почала ще в ті роки, коли Тишлек очолював Департамент захисту економіки в цьому регіоні. Зі слів Голика, саме тоді вони й познайомилися. Близькі стосунки з Тишлеком він нині заперечує: каже, що просто разом грали у Дніпрі у футбол, а квартиру в Києві правоохоронцю віддав, бо самому вона нібито не була потрібна.

Наразі з квартири Голика Тишлек уже з’їхав. Натомість у вересні-жовтні цього року був неодноразово помічений в одному із елітних котеджних містечок під Києвом. Вранці він виходив із будинку на 300 кв.м, записаному на жінку на ім’я Наталья Нечепоренко (в документах звучить саме так – "Наталья").

За даними джерел журналістів, навесні минулого року Тишлек виїжджав за кордон на автівці чоловіка Наталі Нечепоренко Віталія, а навесні цього року Нечепоренки виписували на Тишлека довіреності. Через пів року після цього на Наталью і оформили будинок.

Цікаво, що у Віталія Нечепоренка є дві невеликі будівельні фірми, які згідно з доступною на YouControl фінансовою звітністю, не є прибутковими і тому не приносять йому дивідендів. За даними джерел редакції у податковій, у цих фірмах він і його дружина отримують зарплату, однак її рівень такий, що подібні будинки їм не те що купувати – навіть орендувати було би складно. Водночас відомо, що у Віталія Нечепоренка є частка ще в одному бізнесі: йому належить 25% у ТОВ "Еліт лото", де таку ж частку має Андріан Родін, він же Андрєй Іманалі, він же "Полузвєрь" – ростовський кримінальний авторитет, який має дуже давні і дуже складні стосунки з поліцією. Іманалі прославився на початку 00-х – як один із лідерів ростовського ОЗУ "Сельмаш". Тоді його оголосили в розшук, спочатку федеральний, а потім і міжнародний, за підозрою у викраденні людей. Знайшли у Києві і видворили назад до Росії, де Іманалі таки засудили до семи років ув’язнення.

В 2019 році очільник кримінальної поліції Вячеслав Аброськін заявив, що "Полузверя" виявили в Києві знову – на сходці в столичному ресторані. Тоді Аброськін обіцяв видворити Іманалі з країни, але натомість чомусь видалив свій пост про це із Facebook. В 2021-му, перед тим як РНБО затвердила санкції щодо понад півтисячі осіб кримінального світу, ЗМІ опублікували попередній перелік, де серед інших фігурувало і прізвище Іманалі. Та коли на сайті президента оприлюднили фінальний варіант, Іманалі вже там не знайшлося. Зазначимо, що цей список був одним з небагатьох, який готувало МВС, в структурах якого все життя і працює Тишлек.

Сам же Дмитро Тишлек прислав текстову відповідь до редакції, у ній йшлося, що він наразі орендує квартиру, в будинку проживав тимчасово, Нечепоренки – його близькі друзі, дружина має український паспорт, а у справи тещі він не втручається.

Нагадаємо, розслідувач програми "Схеми" Георгій Шабаєв знайшов в судді Донецького окружного адмінсуду Людмили Арестової російське громадянство. Встановив, що вона літала до Москви 2014 року, використовуючи для в’їзду до РФ свій паспорт російської громадянки. Неодноразово їздила до анексованого Криму, де загалом провела понад 6 місяців. Тоді суддя Донецького окружного адмінсуду написала заяву на журналіста в прокуратуру.

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