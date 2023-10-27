Заступник голови Нацполіції відреагував на розслідування про його зв'язки з РФ

Заступник голови Нацполіції України Дмитро Тишлек стверджує, що ЗМІ "спотворили факти" у журналістському розслідуванні про його можливі зв’язки з Росією. Тишлек також просить ДБР ініціювати перевірку фактів.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на коментар Тишлека, наданий пресслужбою поліції.

"Стосовно інформації про мене та мою родину, яку вчора поширили в медіа. Коротко прокоментую: факти із моєї біографії, життя сім’ї були викривлені. Окремі ситуації, які переживала моя родина, доповнили суб'єктивними судженнями та висновками", – йдеться в заяві заступника очільника Нацполіції.

Також читайте В Україні повідомили про підозру голову НСЗУ: стали відомі подробиці

"Оприлюднена викривлена інформація не має нічого спільного із реальністю. Тому я ініціюю стосовно себе розслідування – відповідну заяву вже подав до Державного бюро розслідувань. Прошу перевірити усі дані, які були озвучені в медіа та всебічно їх оцінити", – додав Тишлек.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info провели розслідування, в якому йшлося про те, що Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а дружина Тишлека навіть після повномасштабного вторгнення РФ не позбулася паспорта країни-агресорки.

Читайте також: